Вице-спикер Сейма Польши заразился коронавирусом

Вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельский заразился коронавирусом и находится в карантине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я получил положительный тест на наличие коронавируса. Чувствую себя хорошо и нахожусь в карантине. Берегите себя и не пренебрегайте угрозой. Специалистам здравоохранения и санитарной инспекции большое спасибо за их работу, часто на грани человеческой выносливости", - сообщил он в Twitter.

Пока нет информации, когда и при каких обстоятельствах Петр Згожельский мог заразиться.

Также неизвестно, придется ли в связи с положительным результатом его теста идти на самоизоляцию другим членам президиума Сейма.

"Мы ежедневно разговариваем с сенатором Либицким, который имеет опыт коронавирусной болезни. Я сказал ему, что мне холодно, что у меня повышенная температура. Больше никаких симптомов. Сенатор посоветовал мне сделать тест. В воскресенье я его сделал, а сегодня утром стало известно, что я заразился", - рассказал Згожельский.

При этом он собирается присутствовать виртуально на заседании Сейма в среду.