Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президент Еврокомиссии пропустит саммит Украина-ЕС из-за карантина

Италия планирует усилить коронавирусные ограничения

В НАТО сменили главу центра информации в Украине

Выборы в США: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования






Вице-спикер Сейма Польши заразился коронавирусом

Понедельник, 5 октября 2020, 11:57

Вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельский заразился коронавирусом и находится в карантине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Я получил положительный тест на наличие коронавируса. Чувствую себя хорошо и нахожусь в карантине. Берегите себя и не пренебрегайте угрозой. Специалистам здравоохранения и санитарной инспекции большое спасибо за их работу, часто на грани человеческой выносливости", - сообщил он в Twitter.

Пока нет информации, когда и при каких обстоятельствах Петр Згожельский мог заразиться.

Также неизвестно, придется ли в связи с положительным результатом его теста идти на самоизоляцию другим членам президиума Сейма.

"Мы ежедневно разговариваем с сенатором Либицким, который имеет опыт коронавирусной болезни. Я сказал ему, что мне холодно, что у меня повышенная температура. Больше никаких симптомов. Сенатор посоветовал мне сделать тест. В воскресенье я его сделал, а сегодня утром стало известно, что я заразился", - рассказал Згожельский.

При этом он собирается присутствовать виртуально на заседании Сейма в среду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
powered by lun.ua