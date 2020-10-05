МЗС планує провести наступного року Кримський саміт

Міністерство закордонних справ України планує провести в Україні у 2021 році Кримський саміт.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мета (Кримської платформи. – Ред.) - це систематизувати вже наявні заходи. Це всі резолюції, заяви, декларації, які ми маємо, які важливі з точки зору недопущення ще гірших масштабів репресій в окупованому Криму, але і нові ініціативи, зокрема це Кримський саміт, який ми плануємо провести у 2021 році в Україні. Ми вважаємо, що цей саміт має бути постійним, це ініціатива України і, відповідно, запрошення від України. На сьогодні Міністерство закордонних справ якраз опрацьовує коло країн, які приєднаються до цієї ініціативи", - сказала Джапарова.

За її словами, запрошення приєднатися до цієї платформи є відкритим для всіх тих країн, які вбачають у цьому доцільність.

"Ми беремо для себе певний час для того, щоб доводити це запрошення. Ми не обмежуємося, що "ті країни мають увійти, інші не мають увійти". Ми розуміємо, що це запрошення є відкритим для всіх тих, хто вбачає доцільність приєднатися до цієї платформи. Ми не маємо ілюзій, що всі країни приєднаються до неї, проте на сьогодні в контексті наших ініціатив та їх підтримки, зокрема в рамках ООН, уже є певне коло країн, які можна називати країнами коаліції або країнами Кримської платформи", - додала Джапарова.

Під час брифінгу заступник міністра уточнила, що Кримська платформа має покривати кілька вимірів, зокрема найвищий політичний рівень (лідери країн, перші особи держав), рівень міністрів закордонних справ, міністрів оборони, парламентський та експертний рівні.

"Наголошую, що ми ухвалили рішення, що РФ буде запрошено до участі в заходах Кримської платформи, проте, враховуючи, що для нас не є секретом нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення", - зазначила заступник глави МЗС.

Джапарова зауважила, що розглядається кілька дат проведення саміту, зокрема одна з них - це 26 лютого, День кримського спротиву російській окупації.