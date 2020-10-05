МИД планирует провести в следующем году Крымский саммит

Министерство иностранных дел Украины планирует провести в Украине в 2021 году Крымский саммит.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Цель (Крымской платформы. - Ред.) - это систематизировать уже имеющиеся меры. Это все резолюции, заявления, декларации, которые мы имеем, которые важны с точки зрения недопущения еще худших масштабов репрессий в оккупированном Крыму, но и новые инициативы, в частности это Крымский саммит, который мы планируем провести в 2021 году в Украине. Мы считаем, что этот саммит должен быть постоянным, это инициатива Украины и, соответственно, приглашение от Украины. На сегодняшний день Министерство иностранных дел как раз определяет круг стран, которые присоединятся к этой инициативе", - сказала Джапаров.

По ее словам, приглашение присоединиться к этой платформе открыто для всех тех стран, которые видят в этом целесообразность.

"Мы берем для себя определенное время на то, чтобы доводить это приглашение. Мы не ограничиваемся, что "те страны должны войти, а другие не должны". Мы понимаем, что это приглашение является открытым для всех, кто видит целесообразность присоединиться к платформе. Мы не питаем иллюзий, что все страны присоединятся к ней, однако на сегодня в контексте наших инициатив и их поддержки, в частности в рамках ООН, уже есть определенный круг стран, которые можно называть странами коалиции или странами Крымской платформы", - добавила Джапарова.

Во время брифинга заместитель министра уточнила, что Крымская платформа должна покрывать несколько измерений, в частности, высокий политический уровень (лидеры стран, первые лица государств), уровень министров иностранных дел, министров обороны, парламентский и экспертный уровни.

"Подчеркиваю, что мы приняли решение, что РФ будут приглашена к участию в мероприятиях Крымской платформы, однако, учитывая то, что для нас не является секретом нецивилизованное поведение РФ, мы не ожидаем, что она примет это приглашение", - отметила заместитель главы МИД.

Джапарова отметила, что рассматривается несколько дат проведения саммита, в частности одна из них - это 26 февраля, День крымского сопротивления российской оккупации.