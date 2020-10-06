Байден ще більше наростив відрив від Трампа - CNN 

За менш ніж місяць до президентських виборів розрив між ексвіцепрезидентом США Джо Байденом та чинним главою США Дональдом Трампом зріс до 16 процентних пунктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене SSRS на замовлення телеканалу CNN, який симпатизує демократам.

Це найбільший відрив Байдена від Трампа за весь виборчий цикл в опитуваннях, проведених на замовлення телеканалу. У червні аналогічне опитування CNN показало, що Байден випереджає Трампа на 14 процентних пунктів серед зареєстрованих виборців.

За даними нового опитування, Байден випереджає Трампа з 57% проти 41%. Це опитування було проведено після перших президентських дебатів і частково після того, як стало відомо про зараження Трампа коронавірусом.

Примітно, що Байден розширив свою перевагу над Трампом серед жінок від 57% у вересні до 66% зараз - у Трампа підтримка скоротилась від 37% у вересні до 32% зараз.

Попри те, що Байден утримує національне лідерство, це не гарантує його перемоги на виборах. У складній виборчій системі в США важливо, щоб кандидат здобув перемогу в Колегії виборщиків.

Нагадаємо, інше опитування настроїв виборців у США, проведене Reuters/Ipsos та опубліковане 5 жовтня, показує відрив між кандидатами у 10 процентних пунктів.