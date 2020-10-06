Байден еще больше нарастил отрыв от Трампа - CNN

Менее чем за месяц до президентских выборов разрыв между экс-вицепрезидентом США Джо Байденом и действующим главой США Дональдом Трампом вырос до 16 процентных пунктов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный SSRS по заказу телеканала CNN, который симпатизирует демократам.

Это самый большой отрыв Байдена от Трампа за весь избирательный цикл в опросах, проведенных по заказу телеканала. В июне аналогичный опрос CNN показал, что Байден опережает Трампа на 14 процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей.

По данным нового опроса, Байден опережает Трампа с 57% против 41%. Этот опрос был проведен после первых президентских дебатов и частично после того, как стало известно о заражении Трампа коронавирусом.

Примечательно, что Байден расширил свое превосходство над Трампом среди женщин от 57% в сентябре до 66% сейчас - у Трампа поддержка сократилась от 37% в сентябре до 32% сейчас.

Несмотря на то, что Байден удерживает национальное лидерство, это не гарантирует его победы на выборах. В сложной избирательной системе в США важно, чтобы кандидат одержал победу в Коллегии выборщиков.