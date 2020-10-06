ЄС "цінує пропозицію" України про співпрацю щодо виробництва майбутньої вакцини

ЄС цінує пропозицію України щодо співпраці для виробництва майбутньої вакцини від коронавірусу і готовий обговорювати детальніше, як об'єднати зусилля для боротьби з пандемією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на спільній пресконференції під час саміту Україна-ЄС.

За його словами, таку пропозицію під час зустрічі висунув Володимир Зеленський.

"Президент Володимир Зеленський запропонував співпрацю для виробництва майбутньої вакцини від коронавірусу. Ми цінуємо цю пропозицію як частину глобальних зусиль для боротьби з панедмією і готові предметніше говорити про те, як досягти цієї мети разом", - зазначив Шарль Мішель.

Він нагадав, що ЄС мобілізував пакет підтримки обсягом 119 млн євро на додачу до 1,2 млрд макрофінансової допомоги, що є найбільшою підтримкою східним сусідам ЄС.

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