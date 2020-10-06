ЕС "ценит предложение" Украины о сотрудничестве по производству будущей вакцины

ЕС ценит предложение Украины о сотрудничестве для производства будущей вакцины от коронавируса и готов обсуждать подробно, как объединить усилия для борьбы с пандемией.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс конференции во время саммита Украина-ЕС.

По его словам, такое предложение во время встречи выдвинул Владимир Зеленский.

"Президент Владимир Зеленский предложил сотрудничество для производства будущей вакцины от коронавируса. Мы ценим это предложение как часть глобальных усилий по борьбе с панедмией и готовы предметнее говорить о том, как достичь больше целей вместе", - отметил Шарль Мишель.

Он напомнил, что ЕС мобилизовал пакет поддержки объемом 119 млн евро в придачу к 1,2 млрд макрофинансовой помощи, что является наибольшей поддержкой восточным соседям ЕС.

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