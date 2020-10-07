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У норвезькому порту коронавірус виявили у 24 членів екіпажу російського траулера

Середа, 7 жовтня 2020, 16:27

У членів екіпажу російського траулера "Обеляй", який прибув у норвезький порт Тромсе в ніч на понеділок, виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

У вівторок екіпаж траулера з 34 осіб пройшов тестування на COVID-19, а пізно ввечері того ж дня було підтверджено зараження 20 з них.

Усереду вранці кількість інфікованих зросла до 24 осіб.

Повідомляється, що симптоми захворювання проявилися у кількох членів екіпажу.

Заражених поки напрявили в ізолятор в колишньому будинку літніх людей.

Решта членів команди, чиї тести на коронавірус були негативними, поміщені в карантин.

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