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В норвежском порту коронавирус обнаружили у 24 членов экипажа российского траулера

Среда, 7 октября 2020, 16:27

У членов экипажа российского траулера "Обеляй", который прибыл в норвежский порт Тромсе в ночь на понедельник, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Во вторник экипаж траулера из 34 человек прошел тестирование на COVID-19, а поздно вечером того же дня было подтверждено заражение 20 из них.

В среду утром количество инфицированных возросло до 24 человек.

Сообщается, что симптомы заболевания проявились у нескольких членов экипажа.

Зараженных пока направили в изолятор в бывшем доме престарелых.

Остальные члены команды, чьи тесты на коронавирус были отрицательными, помещены в карантин.

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