У Словаччині третій день поспіль антирекорд заражень коронавірусом

У Словаччині протягом останньої доби коронавірусом заразилися 1184 людини – найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Рекордні показники зараження у Словаччині спостерігаються третій день поспіль. Так, напередодні повідомлялося про 1037 нових випадків, днем раніше – про 877 заражень.

При цьому протягом останньої доби не було зафіксовано жодної смерті від коронавірусної хвороби.

Всього з початку епідемії жертвами коронавірусу у Словаччині стали 57 людей.

Міністерство охорони здоров'я Словаччини звернулося до армії за допомогою в проведенні тестування в регіонах.

Також військові будуть стежити за порядком, допомагати медсестрам і водіям.

З 1 жовтня в Словаччині діє режим надзвичайного стану.