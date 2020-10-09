У Словаччині третій день поспіль антирекорд заражень коронавірусом
П'ятниця, 9 жовтня 2020, 14:52
У Словаччині протягом останньої доби коронавірусом заразилися 1184 людини – найбільше з початку епідемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.
Рекордні показники зараження у Словаччині спостерігаються третій день поспіль. Так, напередодні повідомлялося про 1037 нових випадків, днем раніше – про 877 заражень.
При цьому протягом останньої доби не було зафіксовано жодної смерті від коронавірусної хвороби.
Всього з початку епідемії жертвами коронавірусу у Словаччині стали 57 людей.
Міністерство охорони здоров'я Словаччини звернулося до армії за допомогою в проведенні тестування в регіонах.
Також військові будуть стежити за порядком, допомагати медсестрам і водіям.
З 1 жовтня в Словаччині діє режим надзвичайного стану.
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