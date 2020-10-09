В Словакии третий день подряд антирекорд заражений коронавирусом
Пятница, 9 октября 2020, 14:52
В Словакии в течение последних суток коронавирусом заразились 1184 человека – больше всего с начала эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
Рекордные показатели заражения в Словакии наблюдаются третий день подряд. Так, накануне сообщалось о 1037 новых случаев, днем ранее – о 877 заражений.
При этом в течение последних суток не было зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной болезни.
Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса в Словакии стали 57 человек.
Министерство здравоохранения Словакии обратилось к армии за помощью в проведении тестирования в регионах.
Также военные будут следить за порядком, помогать медсестрам и водителям.
С 1 октября в Словакии действует режим чрезвычайного положения.
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