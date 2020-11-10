Війна у Карабаху завершена – заява вірменського прем’єра

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про досягнуту домовленість, згідно якій війна у Карабаху завершується о першій годині ночі 10 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Пашиняна.

"Дорогі співвітчизники, сестри і брати. Я прийняв важке, надзвичайно важке рішення для себе і для всіх нас. Я підписав заяву з президентами Росії і Азербайджану про припинення карабаської війни.. Текст вже опублікованої заяви невимовно болючий для мене особисто і для нашого народу. Я прийняв це рішення у результаті глибокого аналізу військової ситуації і оцінки людей, які найкраще її знають. Також виходячи з переконання, що це найкраще МОЖЛИВЕ рішення в ситуації, що склалася",- заявив він.

Нагадаємо, цій угоді передували активні бої за місто Шуша – друге за значенням у Карабаху, а також повідомлення ЗМІ про домовленість Туреччини та Росії щодо врегулювання конфлікту у Карабаху.

Подробиці підписаної домовленості Пашинян обіцяє озвучити у найближчі дні.

Детальніше про конфлікт у Карабаху можна почитати у статті "Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі".

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