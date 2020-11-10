Война в Карабахе завершена - заявление армянского премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достигнутой договоренности, согласно которой война в Карабахе завершается в час ночи 10 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Пашиняна.

"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял тяжелое, очень тяжелое решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны .. Текст уже опубликованной заявления невероятно болезненный для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше ее знают. Также исходя из убеждения, что это лучшее возможное решение в сложившейся ситуации ", - заявил он.

Напомним, этой сделке предшествовали активные бои за город Шуша - второй по значению в Карабахе, а также сообщения СМИ о договоренности Турции и России по урегулированию конфликта в Карабахе.

Подробности подписанного соглашения Пашинян обещает озвучить в ближайшие дни.

Подробнее о конфликте в Карабахе можно почитать в статье "Карабах, не похожий на Донбасс 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе".