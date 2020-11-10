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Президентка Естонії пішла на самоізоляцію після контакту з коронахворим

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:52

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд до понеділка перебуватиме в самоізоляції, оскільки минулої п'ятниці вона контактувала з людиною, у якої пізніше виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Зараз я почуваю себе добре, жодних симптомів, що вказують на хворобу, немає, але сьогодні ми також зробимо тести", - написала Керсті Кальлайд в соціальних мережах.

Речниця президентської канцелярії Майлін Аасмяе сказала, що крім глави держави тест на коронавірус доведеться здати і кільком співробітникам канцелярії, які супроводжували президента в Вільянді.

"На даний момент ми вважаємо, що це ще шість осіб", - зазначила Аасмяе.

Всі фізичні зустрічі Керсті Кальюлайд, заплановані на цей тиждень, будуть скасовані.

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