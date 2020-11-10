Президентка Естонії пішла на самоізоляцію після контакту з коронахворим
Вівторок, 10 листопада 2020, 12:52
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд до понеділка перебуватиме в самоізоляції, оскільки минулої п'ятниці вона контактувала з людиною, у якої пізніше виявили коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.
"Зараз я почуваю себе добре, жодних симптомів, що вказують на хворобу, немає, але сьогодні ми також зробимо тести", - написала Керсті Кальлайд в соціальних мережах.
Речниця президентської канцелярії Майлін Аасмяе сказала, що крім глави держави тест на коронавірус доведеться здати і кільком співробітникам канцелярії, які супроводжували президента в Вільянді.
"На даний момент ми вважаємо, що це ще шість осіб", - зазначила Аасмяе.
Всі фізичні зустрічі Керсті Кальюлайд, заплановані на цей тиждень, будуть скасовані.
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