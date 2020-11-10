Президент Эстонии ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд до понедельника будет находиться на самоизоляции, поскольку в прошлую пятницу она контактировала с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Сейчас я чувствую себя хорошо, никаких симптомов, указывающих на болезнь, нет, но сегодня мы также сделаем тесты", - написала Керсти Кальюлайд в социальных сетях.

Пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ сказала, что кроме главы государства тест на коронавирус придется сдать и нескольким сотрудникам канцелярии, которые сопровождали президента в Вильянде.

"На данный момент мы считаем, что это еще шесть человек", - отметила Аасмяэ.

Все физические встречи Керсти Кальюлайд, запланированные на эту неделю, будут отменены.