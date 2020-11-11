Нідерланди виділили 4 млн євро на гуманітарне розмінування на Донбасі

Уряд Нідерландів надав 4 млн євро на гуманітарне розмінування на Донбасі.

Про це з посиланням на посольство Нідерландів в Україні повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, передає "Європейська правда".

"Ми змогли збільшити нашу підтримку розмінування в Україні вп'ятеро. Нідерланди підтримують протимінну діяльність The HALO Trust в Україні з 2015 року, від самого початку їхньої діяльності. Я був вражений роботою їхньої команди, коли відвідав пункт розмінування в Новолуганському восени минулого року", - сказав посол Нідерландів в Україні Єннес де Мол.

Згідно з новою урядовою програмою дій проти мін і касетних боєприпасів на 2020-2024 роки, глобальною метою якої є "Світ без мін до 2025 року", на сході України розмінування здійснюватиме неурядова організація The HALO Trust.

Окрім України, Нідерланди допомагають у розмінуванні в Афганістані, Іраку, Лівані, Лівії, Сирії та Ємені.

Як зазначається, перші команди HALO, підтримані Нідерландами, почали працювати на сході України вже в жовтні.

У посольстві наголосили, що допомога уряду Нідерландів є дуже своєчасною, адже підписів президента очікують нещодавно затверджені парламентом зміни до закону України "Про протимінну діяльність в Україні". Згідно з цим законом утворюється національний орган з питань протимінної діяльності, а також центр протимінної діяльності та центр гуманітарного розмінування - під егідою Міністерства оборони й Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Це не лише значно наблизить протимінну діяльність в Україні до міжнародних стандартів, а й, сподіваюся, зробить її набагато ефективнішою. Ми розраховуємо на успішне впровадження нового законодавства, яке також потребуватиме виділення належних ресурсів з боку України та її міжнародних партнерів", - зазначив Єннес де Мол.