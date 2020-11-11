Нидерланды выделили 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе

Правительство Нидерландов предоставило 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе.

Об этом со ссылкой на посольство Нидерландов в Украине сообщает агентство Інтерфакс-Україна, передает "Европейская правда".

"Мы смогли увеличить нашу поддержку разминирования в Украине в пять раз. Нидерланды поддерживают противоминную деятельность The HALO Trust в Украине с 2015 года, с начала их деятельности. Я был поражен работой их команды, когда посетил пункт разминирования в Новолуганском осенью прошлого года", - сказал посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Согласно новой правительственной программе действий против мин и кассетных боеприпасов на 2020-2024 годы, глобальной целью которой является "Мир без мин до 2025 года", на востоке Украины разминирование будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust.

Помимо Украины, Нидерланды помогают в разминировании в Афганистане, Ираке, Ливане, Ливии, Сирии и Йемене.

Как отмечается, первые команды HALO, поддержанные Нидерландами, начали работать на востоке Украины уже в октябре.

В посольстве отметили, что помощь правительства Нидерландов очень своевременна, ведь подписей президента ожидают недавно утвержденные парламентом изменения в закон Украины "О противоминной деятельности в Украине". Согласно этому закону образуется национальный орган по вопросам противоминной деятельности, а также центр противоминной деятельности и центр гуманитарного разминирования - под эгидой Министерства обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Это не только значительно приблизит противоминную деятельность в Украине с международными стандартами, но и, надеюсь, сделает ее намного эффективнее. Мы рассчитываем на успешное внедрение нового законодательства, которое также потребует выделения надлежащих ресурсов со стороны Украины и ее международных партнеров", - отметил посол.