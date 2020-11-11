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Єврокомісія уклала контракт на купівлю мільйонів доз вакцини, яка показала 90% ефективності

Середа, 11 листопада 2020, 13:49

Європейська комісія у середу підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTec на закупівлю вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда". 

Контракт передбачає первинну закупівлю 200 мільйонів доз вакцини з можливістю здійснити купівлю ще 100 мільйонів доз. 

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Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутню вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про її ефективність у 90% випадків за попередніми результатами досліджень. 

"Після багатообіцяючого оголошення BioNTech і Pfizer (американська компанія. - Ред.) в понеділок про перспективи їхньої вакцини я дуже рада оголосити про сьогоднішню угоду з європейською компанією BioNTech і Pfizer про закупівлю вакцини", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія вже підписала аналогічні контракти з AstraZeneca, Sanofi-GSK і Janssen Pharmaceutica NV, а також завершила попередні переговори з CureVac і Moderna.

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини проти коронавірусу. Також компанії мають контракти із США, Британією, Канадою та Японією.  

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