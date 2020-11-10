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Хворий на коронавірус Зеленський попросив Меркель допомогти Україні з вакциною

Вівторок, 10 листопада 2020, 18:01

Президент України Володимир Зеленський у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель попросив її допомогти Україні отримати майбутню вакцину від коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зеленський попросив Ангелу Меркель допомогти із розширенням доступу України до майбутньої вакцини від коронавірусу у рамках міжнародного фонду COVAX.

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"Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу", – зазначив Володимир Зеленський.

Ангела Меркель побажала Зеленському "здоров'я та якнайшвидшого одужання". 

Окрім питань, пов’язаних з пандемією, обговорювали також безпекову ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський розповів про підготовлений Україною план спільних дій для активізації роботи Тристоронньої контактної групи, а також про ситуацію із роботою КПВВ. 

Німецька сторона ще не оприлюднила комюніке за підсумками розмови. 

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. 

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