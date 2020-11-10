Хворий на коронавірус Зеленський попросив Меркель допомогти Україні з вакциною
Президент України Володимир Зеленський у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель попросив її допомогти Україні отримати майбутню вакцину від коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента, пише "Європейська правда".
Зеленський попросив Ангелу Меркель допомогти із розширенням доступу України до майбутньої вакцини від коронавірусу у рамках міжнародного фонду COVAX.
"Ми вітаємо прорив, якого вдалося досягти німецькій фірмі BioNTech спільно з американською компанією Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу. Це дуже обнадійлива новина. Просив би вашого сприяння у врахуванні інтересів України при плануванні поставок вакцини від коронавірусу", – зазначив Володимир Зеленський.
Ангела Меркель побажала Зеленському "здоров'я та якнайшвидшого одужання".
Окрім питань, пов’язаних з пандемією, обговорювали також безпекову ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський розповів про підготовлений Україною план спільних дій для активізації роботи Тристоронньої контактної групи, а також про ситуацію із роботою КПВВ.
Німецька сторона ще не оприлюднила комюніке за підсумками розмови.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Читайте також: Вакцини для себе та для інших: яку "коронавірусну" стратегію обирає ЄС.