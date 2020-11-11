Словаччина продовжить надзвичайний стан, але без комендантської години

Режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу в Словаччині буде продовжений ще на 45 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Однак цього разу комендантська година діяти не буде. Заборона на збори понад шести осіб зберігається.

Уряд Ігоря Матовича оголосив надзвичайний стан з 1 жовтня на 45 днів і його термін закінчується 15 листопада.

Прем'єр-міністр заявив в кінці минулого тижня, що, ймовірно, режим НС продовжать, бо ситуація в країні все ще вимагає цього. Спочатку йшлося про продовження на 90 днів, що означало б його дію до лютого.

Однак міністр економіки Ріхард Сулік заявив, що не може голосувати за таке рішення. "Я можу уявити собі компроміс - продовження максимум на 30 днів, але на більшу кількість днів зараз не має сенсу", - сказав він.

Нагадаємо, Словаччина провела два раунди масового тестування населення на коронавірус і зараження виявили у близько 1% учасників.