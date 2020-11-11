Словакия продлит чрезвычайное положение, но без комендантского часа

Режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса в Словакии будет продлен еще на 45 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Однако на этот раз комендантский час действовать не будет. Запрет на собрание более шести человек сохраняется.

Правительство Игоря Матович объявило чрезвычайное положение с 1 октября на 45 дней и его срок заканчивается 15 ноября.

Премьер-министр заявил в конце прошлой недели, что, вероятно, режим ЧС продолжат, поскольку ситуация в стране все еще требует этого. Сначала речь шла о продлении на 90 дней, что означало бы его действие до февраля.

Однако министр экономики Рихард Сулик заявил, что не может голосовать за такое решение. "Я могу представить себе компромисс - продолжение максимум на 30 дней, но на большее количество дней сейчас не имеет смысла", - сказал он.

Напомним, Словакия провела два раунда массового тестирования населения на коронавирус и заражения обнаружили в около 1% участников.