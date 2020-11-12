Байден обрав главою адміністрації давнього помічника, борця з вірусом Еболи 

Обраний президент США Джо Байден планує призначити на посаду глави апарату Білого дому свого давнього радника Рона Клейна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Клейн є одним із найбільш довірених осіб Байдена. Він вперше почав працювати з демократом у 1989 році, коли Байден був сенатором США.

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Клейн відповідав за реагування адміністрації Барака Обами на кризу в охороні здоров'я, викликану вірусом Ебола в 2014 році, коли Байден був віцепрезидентом.

Будучи одним із найбільших критиків президента Дональда Трампа щодо його взаємодії з пандемією, Клейн повинен стати ключовою фігурою у реагуванні адміністрації Байдена на коронавірусну кризу.

"Рон був безцінним для мене впродовж багатьох років спільної роботи, в тому числі коли ми рятували американську економіку від одного з найгірших падінь в нашій історії в 2009 році, а потім подолали жахливу надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я в 2014 році", - пояснив Джо Байден свій вибір.

Клейн очолював апарат Байдена за його віцепрезидентсва і зовсім недавно був старшим радником президентської кампанії Байдена.

Як повідомлялося, Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації, незважаючи на зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися при владі.