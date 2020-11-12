Байден избрал главой администрации давнего помощника, борца с вирусом Эболы

Избранный президент США Джо Байден планирует назначить на должность главы аппарата Белого дома своего давнего советника Рона Клейна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Клейн является одним из самых доверенных лиц Байдена. Он впервые начал работать с демократом в 1989 году, когда Байден был сенатором США.

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Клейн отвечал за реагирование администрации Барака Обамы на кризис в здравоохранении, вызванный вирусом Эбола в 2014 году, когда Байден был вице-президентом.

Будучи одним из крупнейших критиков президента Дональда Трампа из-за его взаимодействия с пандемией, Клейн должен стать ключевой фигурой в реагировании администрации Байдена на коронавирусный кризис.

"Рон был бесценным для меня в течение многих лет совместной работы, в том числе когда мы спасали американскую экономику от одного из худших падений в нашей истории в 2009 году, а затем преодолели ужасную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в 2014 году", - пояснил Джо Байден свой выбор.

Клейн возглавлял аппарат Байдена во время его вице-президентства и совсем недавно был старшим советником президентской кампании Байдена.

Джо Байден готовит основу для своей новой администрации, несмотря на усилия президента Дональда Трампа обжаловать результаты выборов и удержаться у власти.