У Хорватії найбільша кількість випадків коронавірусу за добу з початку пандемії

У Хорватії за останні 24 години зафіксовано 3082 нових випадки зараження, що стало найбільшим щоденним показником з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Jutarnji List.

За офіційними даними, в результаті ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 32 людини за останню добу.

Кількість активних випадків захворювання в Хорватії сьогодні становить 16 348. Серед них 1598 пацієнтів перебувають у лікарнях, з них 178 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Загалом з початку пандемії у країні з 4-мільйонним населенням зареєстрували 75 922 випадки інфікування із 925 смертей.

У Хорватії діє обов’язкова вимога носити маски для обличчя в закритих громадських приміщеннях та в громадському транспорті.

Уряд заявив, що намагатиметься уникнути загального карантину або комендантської години, тому що це завдасть серйозної школи економіці.