В Хорватии наибольшее число случаев коронавируса за сутки с начала пандемии

В Хорватии за последние 24 часа зафиксировано 3082 новых случая заражения, что стало наибольшим ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.

По официальным данным, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 32 человека за последние сутки.

Количество активных случаев заболевания в Хорватии сегодня составляет 16 348. Среди них 1598 пациентов находятся в больницах, из них 178 – в отделениях интенсивной терапии.

Всего с начала пандемии в стране с четырехмиллионным населением зарегистрировали 75 922 случая инфицирования и 925 смертей.

В Хорватии действует обязательное требование носить маски для лица в закрытых общественных помещениях и в общественном транспорте.

Правительство заявило, что будет пытаться избежать всеобщего карантина или комендантского часа, так как это нанесет серьезный ущерб экономике.