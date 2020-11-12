Ватикан пропонує безхатькам Рима безкоштовні тести на COVID-19

Папа Римський Франциск пропонує безкоштовні тести на коронавірус для бідних і бездомних Рима в рамках Всесвітнього дня бідних Римо-католицької церкви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тести ПЛР пропонуються в клініці на площі Святого Петра, яку Папа Римський відкрив кілька років тому для надання базової медичної допомоги нужденним людям, деякі з яких живуть на вулицях в околицях Ватикану.

Італія перевершила позначку в мільйон інфекцій в середу і стала однією з 10 найбільш постраждалих від коронавірусу країн у світі.

Архієпископ Ріно Фізікелла повідомив, що в даний час проводиться близько 50 тестів на коронавірус в день, і ця ініціатива буде тривати нескінченно.

Ті, у кого негативний тест, отримують сертифікат на вступ до притулку, а ті, у кого позитивний тест, направляються на подальше лікування.

Багато бездомних в Італії - це іноземці, у яких немає сімейного лікаря в національній системі охорони здоров'я, а італійці, які стали бездомними через економічні труднощі, часто занадто соромляться повертатися до своїх сімейних лікарів.

Папа Римський заснував Всесвітній день бідних чотири роки тому, щоб привернути увагу до нужденних, особливо в розвинених країнах. Він відзначається цієї неділі.