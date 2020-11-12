Ватикан предлагает бездомным Рима бесплатные тесты на COVID-19

Папа Римский Франциск предлагает бесплатные тесты на коронавирус для бедных и бездомных Рима в рамках Всемирного дня бедных Римско-католической церкви.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тесты ПЦР предлагаются в клинике на площади Святого Петра, которую Папа Римский открыл несколько лет назад для оказания базовой медицинской помощи нуждающимся людям, в том числе живущим на улицах в окрестностях Ватикана.

Италия превзошла отметку в миллион инфекций в среду и стала одной из 10 наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире.

Архиепископ Рино Физикелла сообщил, что в настоящее время проводится около 50 тестов на коронавирус в день, и эта инициатива будет продолжаться бесконечно.

Те, у кого отрицательный тест, получают сертификат на поступление в приют, а те, у кого положительный тест, направляются на дальнейшее лечение.

Многие бездомных в Италии - это иностранцы, у которых нет семейного врача в национальной системе здравоохранения, а итальянцы, ставшие бездомными из-за экономических трудностей, часто слишком стесняются возвращаться к своим семейным врачам.

Папа Римский основал Всемирный день бедных четыре года назад, чтобы привлечь внимание к нуждающимся, особенно в развитых странах. Он отмечается в это воскресенье.