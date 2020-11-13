Ковідні заходи спричинили черги до метро у Тбілісі

В Грузії користувачі соцмереж скаржаться на черги, що утворилися біля входів на станції тбіліського метрополітену через нові заходи боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Через зростання захворюваності коронавірусом з 6 листопада в метро Тбілісі стали регулювати потоки пасажирів в години пікових навантажень.

Щоб уникнути великого скупчення людей в вестибюлях,людей запускають на станції по черзі. У п’ятницю в грузинському сегменті Facebook стали з'являтися фото та відео, зняті біля метро вранці.

Користувачі відзначають, що люди стоять в довгих чергах, не дотримуючись необхідної дистанції в півтора-два метри.

Рішення про регулювання потоків пасажирів влада Тбілісі ухвалила за рекомендацією епідеміологів і міжвідомчої координаційної ради. На першому етапі заходи торкнулися тільки найбільш завантажених станцій: "Варкетілі", "Театр Ахметелі", "Дідубе" і "Вокзальна площа".

Тбілісі лідирує за кількістю заражень Covid-19 серед грузинських регіонів. На столицю припадає понад 40% випадків інфікування, які щодня виявляють в масштабах країни.

З 9 листопада в семи великих містах Грузії заборонили пересування машин і пішоходів вночі, а в громадському транспорті перевезення пасажирів стоячи.

Крім того, у великих містах закрили дитячі садки, а школярів перевели на дистанційне навчання.

Зараз в країні заборонено проведення урочистостей, що супроводжуються застіллями і збором великої кількості гостей, культурних і спортивних заходів за участю понад 200 осіб.

Ресторанам і розважальним об'єктам по всій Грузії заборонено працювати в нічний час після 22-ї години.

При цьому в Грузії є обов'язковим носіння масок - як в закритих просторах, так і на вулиці.