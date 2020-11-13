Ковидные меры вызвали очереди в метро в Тбилиси
В Грузии пользователи соцсетей жалуются на очереди, образовавшиеся у входов на станции тбилисского метрополитена из-за новых мер борьбы с COVID-19.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".
Из-за роста заболеваемости коронавируса с 6 ноября в метро Тбилиси стали регулировать потоки пассажиров в часы пиковых нагрузок.
Чтобы избежать большого скопления людей в вестибюлях, людей запускают на станции поочередно. В пятницу в грузинском сегменте Facebook стали появляться фото и видео, снятые у метро утром.
Пользователи отмечают, что люди стоят в длинных очередях, не соблюдая необходимую дистанцию в полтора-два метра.
Решение о регулировании потоков пассажиров власть Тбилиси приняла по рекомендации эпидемиологов и межведомственного координационного совета. На первом этапе мероприятия коснулись только наиболее загруженных станций: "Варкетили", "Театр Ахметели", "Дидубе" и "Вокзальная площадь".
Тбилиси лидирует по количеству заражений Covid-19 среди грузинских регионов. На столицу приходится более 40% случаев инфицирования, которые ежедневно обнаруживают в масштабах страны.
С 9 ноября в семи крупных городах Грузии запретили передвижения машин и пешеходов ночью, а в общественном транспорте перевозки пассажиров стоя.
Кроме того, в крупных городах закрыли детские сады, а школьников перевели на дистанционное обучение.
Сейчас в стране запрещено проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого количества гостей, культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек.
Ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запрещено работать в ночное время после 22 часов.
При этом в Грузии является обязательным ношение масок - как в закрытых пространствах, так и на улице.