Ковидные меры вызвали очереди в метро в Тбилиси

В Грузии пользователи соцсетей жалуются на очереди, образовавшиеся у входов на станции тбилисского метрополитена из-за новых мер борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

Из-за роста заболеваемости коронавируса с 6 ноября в метро Тбилиси стали регулировать потоки пассажиров в часы пиковых нагрузок.

Чтобы избежать большого скопления людей в вестибюлях, людей запускают на станции поочередно. В пятницу в грузинском сегменте Facebook стали появляться фото и видео, снятые у метро утром.

Пользователи отмечают, что люди стоят в длинных очередях, не соблюдая необходимую дистанцию ​​в полтора-два метра.

Решение о регулировании потоков пассажиров власть Тбилиси приняла по рекомендации эпидемиологов и межведомственного координационного совета. На первом этапе мероприятия коснулись только наиболее загруженных станций: "Варкетили", "Театр Ахметели", "Дидубе" и "Вокзальная площадь".

Тбилиси лидирует по количеству заражений Covid-19 среди грузинских регионов. На столицу приходится более 40% случаев инфицирования, которые ежедневно обнаруживают в масштабах страны.

С 9 ноября в семи крупных городах Грузии запретили передвижения машин и пешеходов ночью, а в общественном транспорте перевозки пассажиров стоя.

Кроме того, в крупных городах закрыли детские сады, а школьников перевели на дистанционное обучение.

Сейчас в стране запрещено проведение торжеств, сопровождающихся застольями и сбором большого количества гостей, культурных и спортивных мероприятий с участием более 200 человек.

Ресторанам и развлекательным объектам по всей Грузии запрещено работать в ночное время после 22 часов.

При этом в Грузии является обязательным ношение масок - как в закрытых пространствах, так и на улице.