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Експрем’єра Хорватії засудили до 8 років ув’язнення за звинуваченнями у корупції 

П'ятниця, 13 листопада 2020, 15:47

Експрем’єра Хорватії Іво Санадера засудили до 8 років позбавлення волі за створення "тіньового" фонду для своєї партії - консервативної "Хорватська демократична співдружність" (HDZ) з коштів державних підприємств, виведених через маркетингове агентство. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це повторний розгляд у справі, за якою Санадера вже засудили у 2013 році до 9 років ув’язнення, але Верховний суд скасував вирок, вирішивши, що суд першої інстанції "вчинив серйозне порушення кримінально-процесуального законодавства та, крім іншого, позбавив (Санадера) права на справедливий судовий розгляд". 

Суд постановив, що Санадер організував злочинне угрупування, яке "кришувало" незаконні фінансові операції. 

HDZ, яка зараз є правлячою партією, оштрафували на 3,5 млн кун - близько 550 тисяч доларів, а також зобов’язали повернути близько 14 млн кун незаконно отриманих грошей. 

Санадер і зараз заперечує звинувачення і хоче оскаржити вирок у вищій інстанції. 

Нині 67-річний Іво Санадер був прем’єр-міністром Хорватії з 2003 до 2009 року, коли без пояснень пішов з посади. 

Експрем’єр вже відбуває термін ув’язнення за хабар, отриманий у 2008 році - за те, щоб продати у власність міністерства будівлю, яка належала його колезі з партії, за вдвічі завищеною ціною

Окрім того, Санадера засудили за отримання хабара від угорської нафтової групи MOL в обмін на домінуючу частку в хорватській нафтовій компанії INA, та за давніший хабар від австрійського Hypo Alpe Adria Bank на початку 90-х років. Ці вироки він також оскаржував в апеляційних інстанціях. 


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