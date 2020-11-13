Експрем’єра Хорватії засудили до 8 років ув’язнення за звинуваченнями у корупції 

Експрем’єра Хорватії Іво Санадера засудили до 8 років позбавлення волі за створення "тіньового" фонду для своєї партії - консервативної "Хорватська демократична співдружність" (HDZ) з коштів державних підприємств, виведених через маркетингове агентство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це повторний розгляд у справі, за якою Санадера вже засудили у 2013 році до 9 років ув’язнення, але Верховний суд скасував вирок, вирішивши, що суд першої інстанції "вчинив серйозне порушення кримінально-процесуального законодавства та, крім іншого, позбавив (Санадера) права на справедливий судовий розгляд".

Суд постановив, що Санадер організував злочинне угрупування, яке "кришувало" незаконні фінансові операції.

HDZ, яка зараз є правлячою партією, оштрафували на 3,5 млн кун - близько 550 тисяч доларів, а також зобов’язали повернути близько 14 млн кун незаконно отриманих грошей.

Санадер і зараз заперечує звинувачення і хоче оскаржити вирок у вищій інстанції.

Нині 67-річний Іво Санадер був прем’єр-міністром Хорватії з 2003 до 2009 року, коли без пояснень пішов з посади.

Експрем’єр вже відбуває термін ув’язнення за хабар, отриманий у 2008 році - за те, щоб продати у власність міністерства будівлю, яка належала його колезі з партії, за вдвічі завищеною ціною.

Окрім того, Санадера засудили за отримання хабара від угорської нафтової групи MOL в обмін на домінуючу частку в хорватській нафтовій компанії INA, та за давніший хабар від австрійського Hypo Alpe Adria Bank на початку 90-х років. Ці вироки він також оскаржував в апеляційних інстанціях.



