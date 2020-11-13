Экс-премьера Хорватии приговорили к 8 годам заключения по обвинению в коррупции

Бывшего премьера Хорватии Иво Санадера приговорили к 8 годам лишения свободы за создание "теневого" фонда для своей партии - консервативной "Хорватское демократическое содружество" (HDZ) из средств государственных предприятий, выведенных через маркетинговое агентство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Суд постановил, что Санадер организовал преступную группировку, которая "крышевала" незаконные финансовые операции.

Это результат повторного рассмотрения дела, по которому Санадера уже осудили в 2013 году к 9 годам заключения, но Верховный суд отменил приговор, решив, что суд первой инстанции "совершил серьезное нарушение уголовно-процессуального законодательства и, помимо прочего, лишил (Санадера) права на справедливое судебное разбирательство".

HDZ, которая сейчас является правящей партией, оштрафовали на 3,5 млн кун - около 550 тысяч долларов, а также обязали вернуть около 14 млн кун незаконно полученных денег.

Санадер и сейчас отрицает обвинения и хочет обжаловать приговор в вышей инстанции.

67-летний Иво Санадер был премьер-министром Хорватии с 2003 до 2009 года, когда без объяснений ушел с должности.

Экс-премьер уже отбывает срок за взятку, полученную в 2008 году - за то, чтобы продать в собственность министерства здание, которое принадлежало его коллеге из партии, по вдвое завышенной цене.

Кроме того, Санадера осудили за получение взятки от венгерской нефтяной группы MOL в обмен на доминирующую долю в хорватской нефтяной компании INA, и за более давнюю взятку от австрийского Hypo Alpe Adria Bank в начале 90-х годов. Эти приговоры он также обжаловал в апелляционных инстанциях.