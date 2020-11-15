Румунія після смертельної пожежі перевірить всі відділення інтенсивної терапії

Уряд Румунії перевірить усі відділення інтенсивної терапії після пожежі у лікарні, в якій загинуло 10 хворих з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд заявив, що з понеділка інспектори громадської охорони здоров'я і агентство з надзвичайних ситуацій перевірятимуть умови, в яких працює медичне обладнання у всіх відділеннях інтенсивної терапії.

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Прокуратура повідомила, що розслідування причин пожежі в суботу триває. За словами міністра охорони здоров'я Румунії, найімовірніше причиною пожежі стало коротке замикання.

Пожежа виникла в суботу в приміщенні реанімаційного відділення окружної лікарні П'ятра-Нямц на північному сході Румунії та поширилася на сусідню палату.

У результаті 10 людей померли, шість хворих з Covid-19 постраждали та були переведені в іншу лікарню. Багато пацієнтів перебували на штучній вентиляції легенів.

Вважається, що швидкому поширенню вогню міг сприяти кисень, який пацієнти отримували через апарати ШВЛ.