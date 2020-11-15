Румыния после смертельного пожара проверит все отделения интенсивной терапии

Правительство Румынии проверит все отделения интенсивной терапии после пожара в больнице, в котором погибли 10 больных с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство заявило, что с понедельника инспекторы общественного здравоохранения и агентство по чрезвычайным ситуациям проверят условия, в которых работает медицинское оборудование во всех отделениях интенсивной терапии.

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Прокуратура сообщила, что расследование причин пожара в субботу продолжается. По словам министра здравоохранения Румынии, вероятнее всего причиной пожара стало короткое замыкание.

Пожар возник в субботу в помещении реанимационного отделения окружной больницы Пятра-Нямц на северо-востоке Румынии и распространился на соседнюю палату.

В результате 10 человек погибли, шесть больных с Covid-19 пострадали и были переведены в другую больницу. Многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких.

Считается, что быстрому распространению огня мог способствовать кислород, который пациенты получали через аппараты ИВЛ.