Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Додон каже про фальсифікації і хоче оскаржувати результати у суді

Кулеба допускає повторне закриття кордонів у разі нового "локдауну"

В Іспанії викрили схему продажу російської зброї, серед затриманих є українці

Вибори у Молдові: Cанду збільшує відрив від Додона до 15%






В Іспанії викрили схему продажу російської зброї, серед затриманих є українці

Понеділок, 16 листопада 2020, 09:28

В Іспанії викрили велику злочинну групу, що займалася торгівлею зброєю з РФ та відмиванням коштів, серед затриманих є і українці.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європолу, пише "Європейська правда".

Операцію здійснили іспанські правоохоронці  й митники за підтримки Європолу. Розслідування тривало ще з 2018 року, а вирішальним днем операції стало 12 листопада. Затримання відбулися в іспанських регіонах Аліканте, Барселона та Валенсія.  

У рамках спецоперації вилучили майна та коштів на 10 млн євро.

Серед семи затриманих - громадяни Іспанії, Латвії та України. Їх підозрюють у нелегальному перевезенні на торгових суднах російської зброї та вибухівки - через Україну до зон конфліктів на півночі Африки та Близькому Сході, що заборонено ембарго ООН.

Незаконні товари заховали серед зброї із законним походженням. Вантаж включав важке озброєння, включно з танками.

Гроші, отримані з цієї діяльності, переводили на рахунки у європейських банках, найчастіше у Швейцарії та Британії, а вже звідти - до Іспанії, де вони використовувалися під прикриттям легального бізнесу. 

"Злочинна група була добре організована і здійснювала комплексну злочинну діяльність у міжнародних масштабах, що включало і визволення з в’язниці капітана корабля, якого затримали у Греції за нелегальну торгівлю зброєю", - йдеться у повідомленні Європолу.

Зазначається, що останнім часом між лідерами угрупування загострилися суперечки, що послабило їхню пильність.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європол
powered by lun.ua