В Іспанії викрили схему продажу російської зброї, серед затриманих є українці
В Іспанії викрили велику злочинну групу, що займалася торгівлею зброєю з РФ та відмиванням коштів, серед затриманих є і українці.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Європолу, пише "Європейська правда".
Операцію здійснили іспанські правоохоронці й митники за підтримки Європолу. Розслідування тривало ще з 2018 року, а вирішальним днем операції стало 12 листопада. Затримання відбулися в іспанських регіонах Аліканте, Барселона та Валенсія.
У рамках спецоперації вилучили майна та коштів на 10 млн євро.
Серед семи затриманих - громадяни Іспанії, Латвії та України. Їх підозрюють у нелегальному перевезенні на торгових суднах російської зброї та вибухівки - через Україну до зон конфліктів на півночі Африки та Близькому Сході, що заборонено ембарго ООН.
Незаконні товари заховали серед зброї із законним походженням. Вантаж включав важке озброєння, включно з танками.
Гроші, отримані з цієї діяльності, переводили на рахунки у європейських банках, найчастіше у Швейцарії та Британії, а вже звідти - до Іспанії, де вони використовувалися під прикриттям легального бізнесу.
"Злочинна група була добре організована і здійснювала комплексну злочинну діяльність у міжнародних масштабах, що включало і визволення з в’язниці капітана корабля, якого затримали у Греції за нелегальну торгівлю зброєю", - йдеться у повідомленні Європолу.
Зазначається, що останнім часом між лідерами угрупування загострилися суперечки, що послабило їхню пильність.