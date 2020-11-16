У Бельгії представили коронавірусні рекомендації для Святого Миколая

Національний кризовий центр Бельгії, який відстежує ситуацію з пандемією, представив рекомендації для Святого Миколая, які дозволять йому принести всім подарунки попри коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Зазначається, що Святий Миколай вже прибув до Бельгії, щоб роздати свої подарунки в ніч з 5 на 6 грудня, і уряд зробив для нього винятки з коронавірусних обмежень, які діють у країні.

"На урядовому рівні був лист, який дозволив Святому Миколаю приїхати без карантину. Для нього також зроблений виняток щодо дотримання комендантської години – він зможе рознести подарунки вночі з 5 на 6 грудня" - сказав у понеділок вірусолог Ів Ван Летем.

Бельгійська влада просить його бути обережним, "дотримуватися дистанції (що посеред ночі неважко зробити), носити маску попри наявність бороди і мити руки так часто, як це можливо".

Протягом багатьох поколінь візит Святого Миколая на початку зими був однією з найбільших святкових подій для бельгійських дітей, так само як робота Санта-Клауса напередодні Різдва в багатьох інших країнах.

Оскільки Бельгія є однією з європейських країн, найбільш постраждалих від коронавірусу, уряд запровадив нічну комендантську годину, жорсткі карантинні правила та інші заходи по боротьбі з інфекціями.

Через пандемію скасували і церемонію зустрічі корабля Святого Миколая в порту Антверпена, яку зазвичай відвідують кілька сотень дітей.