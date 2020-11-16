В Бельгии представили коронавирусные рекомендации для Святого Николая

Национальный кризисный центр Бельгии, отслеживающий ситуацию с пандемией, представил рекомендации для Святого Николая, которые позволят ему принести всем подарки, несмотря на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Отмечается, что Святой Николай уже прибыл в Бельгию, чтобы раздать свои подарки в ночь с 5 на 6 декабря, и правительство сделало для него исключения из коронавирусных ограничений, действующих в стране.

"На правительственном уровне было письмо, которое позволило Святому Николаю приехать без карантина. Для него также сделано исключение по соблюдению комендантского часа - он сможет разнести подарки в ночь с 5 на 6 декабря", - сказал в понедельник вирусолог Ив Ван Летем.

Бельгийские власти просят его быть осторожным, "соблюдать дистанцию ​​(что посреди ночи нетрудно сделать), носить маску, несмотря на наличие бороды, и мыть руки так часто, как это возможно".

В течение многих поколений визит Святого Николая в начале зимы был одним из крупнейших праздничных событий для бельгийских детей, так же как работа Санта-Клауса в канун Рождества во многих других странах.

Поскольку Бельгия является одной из европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, правительство ввело ночной комендантский час, жесткие карантинные правила и другие меры по борьбе с инфекцией.

Из-за пандемии отменили и церемонию встречи корабля Святого Николая в порту Антверпена, которую обычно посещают несколько сотен детей.