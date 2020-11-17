Нідерландські фермери влаштували новий "тракторний протест" у Гаазі

Фермери, незадоволені політикою уряду Нідерландів щодо скорочення викидів оксиду азоту, влаштували "тракторний протест" у вівторок в Гаазі та перешкоджали руху транспорту у напрямку центру міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Фермери з’їхалися в місто зі всієї країни. Вони хотіли проїхати повз палац короля Віллема-Александра на околиці Гааги, але поліція і муніципалітет заборонили.

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Замість цього представникам фермерів дозволили вручити лист представнику монарха в місті.

Один з представників фермерів заявив, що пандемія коронавірусу перешкоджає зусиллям фермерів із взаємодії з законодавцями.

Фермери стверджують, що заходи щодо скорочення викидів у густонаселених районах Нідерландів несправедливі щодо них.

Голландський сільськогосподарський сектор має ключове значення для економіки країни. Фермерська організація LTO повідомляє, що в 2018 році експорт з майже 54 тисяч ферм і сільськогосподарських підприємств країни склав 90,3 мільярда євро).