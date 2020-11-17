Керівна партія Польщі може втратити більшість в парламенті

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" найімовірніше втратить більшість у Сеймі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

З фракції партії Ярослава Качинського, яка наразі налічує 234 депутати, як повідомив депутат Лех Колаковський, може вийти кілька депутатів.

"Сьогодні я вийду з "Права і справедливості"", - оголосив політик. На питання журналіста, чи піде він з партії один чи до нього приєднаються інші "втікачі", Колаковський зазначив: "Це не втікачі, це герої, які борються за польські справи. Справи польського села є державними. В даний момент це група з декількох осіб. Рішення вже прийняті".

Колаковський визнав, що "останньою краплею, яка переповнила чашу", стала так звана "п'ятірка для тварин" - ініціатива Ярослава Качинського, що вводить, зокрема, заборону на розведення тварин на хутро і використання тварин в розважальних цілях, обмеження ритуального забою тільки для потреб вітчизняних релігійних товариств або заборона тримати собак на коротких ланцюгах.

Законопроєкт викликав величезні політичні хвилювання кілька тижнів тому, і фермери відреагували на нього серією протестів по всій країні.

Частина депутатів "Права і справедливості" висловилася в голосуванні - незважаючи на партійну рекомендацію - проти "П'ятірки для тварин", і, як наслідок, Ярослав Качинський прийняв рішення відсторонити 15 членів угруповання.

У це коло потрапили серед інших колишній міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський, колишній міністр навколишнього середовища Генріх Ковальчик і сам Лех Колаковський.

6 листопада Ардановський заявив, що частина депутатів ПіС, "принижених" відстороненням їх від прав членів партії, хоче створити в Сеймі власну групу. Він не виключив, що і він потрапить у неї.

"Якщо дійде до реєстрації окремої групи, найімовірніше ПіС втратить більшість" - сказав Колаковський. Для реєстрації групи у польському Сеймі достатньо трьох депутатів, для реєстрації фракції – 15.

Для збереження більшості "Праву і справедливості" необхідний щонайменше 231 депутат.

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