Правящая партия Польши может потерять большинство в парламенте

Правящая партия Польши "Право и справедливость", скорее всего, потеряет большинство в Сейме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Из фракции партии Ярослава Качиньского, которая сейчас насчитывает 234 депутата, как сообщил депутат Лех Колаковский, могут выйти несколько депутатов.

"Сегодня я выйду из "Права и справедливости", - заявил политик. На вопрос журналиста, выйдет ли он из партии один или к нему присоединятся другие "беглецы", Колаковский отметил: "Это не крестьяне, это герои, которые борются за польские дела. Дела польского села - это дела государственные. В данный момент это группа из нескольких человек. Решения уже приняты".

Колаковский признал, что "последней каплей, переполнившей чашу", стала так называемая "пятерка для животных" - инициатива Ярослава Качиньского, вводящая, в частности, запрет на разведение животных на мех и использование животных в развлекательных целях, ограничение ритуального забоя только для нужд отечественных религиозных обществ или запрет держать собак на коротких цепях.

Законопроект вызвал огромные политические волнения несколько недель назад, и фермеры отреагировали на него серией протестов по всей стране.

Часть депутатов "Права и справедливости" выразилась в голосовании - несмотря на партийную рекомендацию - против "Пятерки для животных", и, как следствие, Ярослав Качиньский принял решение отстранить 15 членов группы.

В этот круг попали бывший министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, бывший министр окружающей среды Генрих Ковальчик и сам Лех Колаковский.

6 ноября Ардановский заявил, что часть депутатов ПиС, "униженных" отстранением их от прав членов партии, хотят создать в Сейме собственную группу. Он не исключил, что и он попадет в нее.

"Если дойдет до регистрации отдельной группы, скорее всего, ПиС потеряет большинство", - сказал Колаковский. Для регистрации группы в польском Сейме достаточно трех депутатов, для регистрации фракции - 15.

Для сохранения большинства "Праву и справедливости" необходим минимум 231 депутат.

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