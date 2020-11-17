Люксембург готується запровадити повторний локдаун

Уряд Люксембургу попередив про можливість запровадження повторного національного карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"Якщо цифри не покращаться, нам доведеться просити палату депутатів наступного понеділка вжити нових заходів",- заявив у вівторок прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель.

Уряд вже підготував пакет заходів, рішення про вступ яких в силу буде прийнято в понеділок.

У Люксембурзі з кінця жовтня діє комендантська година з 11 вечора до 6 ранку, а також обов’язкове носіння масок, принаймні в тих місцях, де збирається більше чотирьох осіб.

За час епідемії в Люксембурзі зареєстровано 9 286 випадків зараження коронавірусом і 236 смертей.