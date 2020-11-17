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Люксембург готовится ввести повторный локдаун

Вторник, 17 ноября 2020, 18:20

Правительство Люксембурга предупредило о возможности введения повторного Национального карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"Если цифры не улучшатся, нам придется просить палату депутатов в следующий понедельник принять новые меры",- заявил во вторник премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Правительство уже подготовило пакет мер, решение о вступлении которых в силу будет принято в понедельник.

В Люксембурге с конца октября действует комендантский час с 11 вечера до 6 утра, а также обязательное ношение масок, по крайней мере в тех местах, где собирается более четырех человек.

За время эпидемии в Люксембурге зарегистрировано 9 286 случаев заражения коронавирусом и 236 смертей.

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