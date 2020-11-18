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Опозиція Грузії на тлі візиту Помпео протестувала проти результатів виборів

Середа, 18 листопада 2020, 12:09

У день візиту держсекретаря США в Грузію опозиція провела у Тбілісі акцію протесту проти результатів парламентських виборів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Представники грузинської опозиції організували в центрі Тбілісі мовчазний протест. Вони утворили живий ланцюг на проспекті Руставелі. В руках тримали прапори Грузії та США і плакати: "Вибори сфальсифіковані", "Олігарх вкрав вибори", маючи на увазі Бідзіну Іванішвілі, голову правлячої партії.

 

У рамках візиту Майк Помпео не зустрічався з представниками опозиції, але він провів зустріч з представниками активного громадянського суспільства. 

Помпео також провів переговори з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі і прем'єр-міністром Георгієм Гахарією. Зурабішвілі, звертаючись до Помпео, заявила, що "мирний, стабільний і демократичний Кавказ необхідний нашому регіону і всьому світу".

Згідно з офіційними результатами парламентських виборів 31 жовтня, правляча партія "Грузинська мрія" набрала 48,23% голосів, а найбільша опозиційна партія, "Єдиний національний рух", набрала 27,18%.

Опозиція звинувачує "Грузинську мрію" і її прихильників в підкупі голосів,  погрозах на адресу виборців і спостерігачів, а також в порушеннях при підрахунку голосів. 

Вісім опозиційних партій, включаючи "Єдиний національний рух", заявили, що бойкотуватимуть парламент, і вимагають повторного проведення виборів.

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