Оппозиция Грузии на фоне визита Помпео протестовала против результатов выборов

В день визита госсекретаря США в Грузию оппозиция провела в Тбилиси акцию протеста против результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Представители грузинской оппозиции организовали в центре Тбилиси молчаливый протест. Они образовали живую цепь на проспекте Руставели. В руках держали флаги Грузии и США и плакаты: "Выборы фальсифицированы", "Олигарх украл выборы", имея в виду Бидзину Иванишвили, главу правящей партии.

В рамках визита Майк Помпео не встречался с представителями оппозиции, но он провел встречу с представителями активного гражданского общества.

Помпео также провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахарией. Зурабишвили, обращаясь к Помпео, заявила, что "мирный, стабильный и демократический Кавказ необходим нашему региону и всему миру".

Согласно официальным результатам парламентских выборов 31 октября, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,23% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия, "Единое национальное движение", 27,18%.

Оппозиция обвиняет "Грузинскую мечту" и ее сторонников в подкупе голосов, угрозах в адрес избирателей и наблюдателей, а также в нарушениях при подсчете голосов.

Восемь оппозиционных партий, включая "Единое национальное движение", заявили, что будут бойкотировать парламент, и требуют повторного проведения выборов.

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