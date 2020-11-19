Грузія продовжила заборону на регулярне авіасполучення до кінця року

Грузія продовжила до 1 січня 2021 року заборону на міжнародне регулярне авіасполучення.

Рішення було прийняте після чергової переоцінки ситуації з поширенням коронавірусу в світі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Грузия Online".

"Обмеження на здійснення міжнародного регулярного повітряного сполучення подовжено і воно буде діяти до 31 грудня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні Агентства цивільної авіації Грузії.

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Разом з тим Агентство відзначає, що обмеження на регулярне авіасполучення не поширюється на прямі міжнародні рейси, які виконуються або плануються між Тбіліським міжнародним аеропортом і аеропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердама, Відня, Берліна і Мілана.

Обмеження також не поширюється на регулярні рейси між Кутаїський міжнародним аеропортом і аеропортами Риги, Катовіце, Вільнюса і Дортмунда.

Грузія з березня припинила регулярне авіасполучення з усіма країнами через пандемію. Уряд спочатку пообіцяв почати прийом міжнародних мандрівників з 1 липня, проте потім було заявлено, що через складну епідеміологічну ситуацію в світі відкриття регулярних міжнародних польотів відкладається до 1 серпня.

Потім цей термін був неодноразово продовжений.