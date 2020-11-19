Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до конца года

Грузия продлила до 1 января 2021 года запрет на международное регулярное авиасообщение.

Решение было принято после очередной переоценки ситуации с распространением коронавируса в мире, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Грузия Online".

"Ограничение на осуществление международного регулярного воздушного сообщения продлено и оно будет действовать до 31 декабря 2020 включительно", - говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Грузии.

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В то же время Агентство отмечает, что ограничения на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые выполняются или планируются между Тбилисским международным аэропортом и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяется на регулярные рейсы между Кутаисский международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Грузия с марта прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии. Правительство сначала пообещал начать прием международных путешественников с 1 июля, однако затем было заявлено, что из-за сложной эпидемической ситуации в мире открытие регулярных международных полетов откладывается до 1 августа.

Затем этот срок неоднократно продлевался.