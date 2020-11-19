Кампанія Трампа знову змінила позов у Пенсильванії: вимагає вилучити 1,5 млн поштових голосів

Кампанія Дональда Трампа знову внесла зміни до свого позову щодо результатів виборів у Пенсильванії. Тепер у позові вимагають назвати Трампа переможцем, не враховуючі "сумнівні" поштові голоси, або надати право призначити 20 виборників від Пенсильванії законодавчій владі штату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

В оновленому позові вимагають заборонити Пенсильванії ратифіковувати результат голосування, який враховує 1,5 млн "спірних" голосів, надісланих поштою, із семи округів штату, наголошуючи, що тільки ці голоси уможливили перемогу Байдена у Пенсильванії.

Це вже третя редакція позову. У ній, крім того, відновлюють вимоги, які прибрали з другої редакції позову - про те, що конституційні права кампанії порушили через те, що спостерігачі від неї нібито не отримали належного доступу до місця опрацювання бюлетенів.

Юрист Трампа Руді Джуліані заявив, що ці вимоги були прибрані нібито через "помилкову комунікацію, створену погрозами проти юристів, які представляють кампанію".

Кампанія Трампа також різко розкритикувала рішення вищого суду Пенсильванії, який раніше постановив, що спостерігачі мали достатній доступ, навіть якщо не могли бачити деталей окремих бюлетенів.