Штаб Трампа снова изменил иск в Пенсильвании: требует изъять 1,5 млн почтовых голосов

Штаб Дональда Трампа снова внес изменения в свой иск о результатах выборов в Пенсильвании. Теперь в иске требуют назвать Трампа победителем, не учитывая "сомнительные" почтовые голоса, или предоставить право назначить 20 выборщиков от Пенсильвании законодательной власти штата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

В обновленном иске требуют запретить Пенсильвании ратифицировать результат голосования, который учитывает 1,5 млн "спорных" голосов, присланных по почте, из семи округов штата, подчеркивая, что только эти голоса обеспечили победу Байдена в Пенсильвании.

Это уже третья редакция иска. В ней, помимо прочего, вернули требование, которое убрали из второй редакции иска - о том, что конституционные права кампании нарушили тем, что наблюдатели от нее якобы не получили должного доступа к месту обработки бюллетеней.

Юрист Трампа Руди Джулиани заявил, что эти требования были убраны якобы из-за "ошибочной коммуникации, созданной угрозами против юристов, представляющих кампанию".

Кампания Трампа также резко раскритиковала решение высшего суда Пенсильвании, ранее постановил, что наблюдатели имели достаточный доступ, даже если не могли видеть деталей отдельных бюллетеней.