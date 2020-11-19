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У Данії кажуть про ймовірне зникнення мутованого вірусу, який виявили у норок на фермах

Четвер, 19 листопада 2020, 13:39

В міністерстві охорони здоров’я Данії заявили, що мутований штам коронавірусу, який виявили у норок на хутрових фермах, "найбільш імовірно" вже зник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Міністерство зробило свою заяву після висновків спеціалізованого інституту State Serum Institute, що займається контролем епідемічних захворювань.

Повідомляється, що з 15 вересня більше не виявляли нових заражень мутованим штамом, названим "кластер 5", тому Інститут припускає, що він скоріше за все зник. 

Уряд Данії зіткнувся з найбільшою кризою під час пандемії після того, як на початку цього місяця він наказав знищити усіх норок на фермах - більше 15 мільйонів, хоча юридичного підгрунтя для цього не було. Рішення прийняли через побоювання, що поширення мутованого штаму може поставити під загрозу ефективність майбутньої вакцини від коронавірусу.

Ця ситуація створила в країні політичну напругу та похитнула довіру до уряду. 

Цього тижня уряд та парламентські партії Данії домовились заборонити норкові ферми в країні до кінця 2021 року, створивши законодавчі підстави для урядового рішення.

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Данія Коронавірус
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