В Дании говорят о возможном исчезновении мутировавшего вируса, который обнаружили у норок на фермах

В Министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили у норок на пушных фермах, "наиболее вероятно" уже исчез.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Министерство сделало свое заявление после выводов специализированного института State Serum Institute, занимающегося контролем эпидемических заболеваний.

Сообщается, что с 15 сентября больше не выявляли новых заражений мутировавшим штаммом, названным "кластер 5", поэтому Институт предполагает, что он скорее всего исчез.

Правительство Дании столкнулось с самым большим кризисом во время пандемии после того, как в начале этого месяца он приказал уничтожить всех норок на фермах - более 15 млн особей, хотя юридического основания для этого не было. Решение приняли из-за опасений, что распространение мутировавшего штамма может поставить под угрозу эффективность будущей вакцины от коронавируса.

Эта ситуация создала в стране политическое напряжение и пошатнула доверие к правительству.

На этой неделе правительство и парламентские партии Дании договорились запретить норковые фермы в стране к концу 2021 года, создав законодательные основания для правительственного решения.