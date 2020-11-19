Air France-KLM готова надати літаки для транспортування вакцини від COVID-19

Група авіакомпаній Air France-KLM заявила про готовність взяти участь у транспортуванні вакцини від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Група Air France-KLM готова забезпечити транспортування літаком вакцин проти COVID-19, коли вони надійдуть на ринок, заявила головний виконавчий директор Air France Анн Рігайль. Air France і KLM "мають реальний досвід у транспортуванні фармацевтичної продукції", особливо при низьких температурах, пояснила вона.

Група буде готова, коли прийде час доставити вакцину якомога швидше.

"За оцінками, протягом явно обмеженого часу треба буде доставити близько 15 мільярдів доз, і в світі (всі компанії разом узяті – ред.) є 8000 вантажних літаків", - сказала вона.

Група працює над "різними сценаріями", чекаючи, коли буде готова вакцина. Air France і KLM оснащені обладнанням для перевезення "фармацевтичних продуктів і вакцин в найскладніших умовах, включаючи мінус 80 градусів", зазначила Рігайль.

Обидві авіакомпанії мають парк з більш ніж 150 широкофюзеляжних літаків зі значною вантажопідйомністю в трюмі і 6 повнорозмірних вантажних літаків.

Оголошення про ефективність понад 94% вакцини, розробленої лабораторіями Pfizer і BioNTech, з одного боку, і Moderna - з іншого, викликало нову хвилю оптимізму в світі. Основною проблемою при транспортуванні вакцин є контроль температури - вакцина від COVID-19 може вимагати транспортування при температурі -80 градусів.

Вантажний літак авіакомпанії Air France може перевозити більше мільйона доз за один рейс, а далекомагістральний пасажирський літак може перевозити понад 400 000 доз у своїх трюмах.